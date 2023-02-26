«Идеальная ситуация». Фёдоров — об игре ЦСКА с «Северсталью» в преддверии плей-офф

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Северстали» (4:6) и рассказал о подготовке армейцев к матчам плей-офф с череповчанами.

«Северсталь» с победой! С нашей стороны была немножко открытая игра. Поймали скорость ближе к концу первого периода. Соперник двигался здорово. С шайбой здорово двигался. Для нас это важная игра, хорошая игра. Нечасто так бывает – я не помню на своём веку, что ты играешь с соперником, который через три-четыре дня будет твоим соперником по первому раунду плей-офф. Что тут ещё скажешь? Идеальная ситуация. Всегда говорю своим ребятам, что лучшая тренировка – игра. «Северсталь» сегодня показала очень быстрый хоккей. У нас были возможности. Некоторые возможности мы не использовали. Больший фокус на атаку не дал нам где-то сыграть построже в обороне. Конечно, не без ошибок. Это всё поправимо. Это концентрация, внимание. Я думаю, градус плей-офф даст нашей команде то, что мы знаем, имеем и обязательно покажем.

По ходу сезона «Северсталь» обыграла ЦСКА три раза. Есть ли у меня какой-то рецепт, как справиться с «Северсталью»? Дай бог, дай бог. Не скажу, что это рецепт, это, наверное, и наша составляющая тоже. «Северсталь» хорошая, организованная, быстрая команда. В плане организации она может поспорить с любой командой лиги. Парни играют очень слаженно. Тем не менее мы больше уделяем внимание «начинке» своей игры. Быть всё-таки вторыми в лиге – это тоже результат. Это 68 игр. Это разные соперники, разные тактики. Разные игроки играют против тебя. Тем не менее наши ребята проделали огромную работу. Мы давно играем в тех сочетаниях, которые вы увидели сегодня. Особенно в большинстве. Мы знаем потенциал этих пятёрок. Как я уже сказал, надеюсь, градус плей-офф, ответственность начала плей-офф придаст нашей команде тот огонь, которого сегодня немного не хватило. Хотя моменты у нас были, и было их предостаточно.

Поменяли ли тактику на игру, когда стало окончательно понятно, что «Северсталь» — соперник по первому раунду плей-офф? Откровенно говоря, были мысли. Мы играем пятую игру подряд. Через три с половиной дня мы играем с командой «Северсталь» в Москве. Особо менять и проверять, в принципе, нечего. Дали молодым ребятам почувствовать запах плей-офф. Мы получили то, на что надеялись. В этом плане ребята неплохо себя проявили. Как говорится, всё свёрстано. Отдыхаем, готовимся и идём в плей-офф с сознанием большой ответственности и уверенности в собственных силах», — приводит слова Фёдорова страница «Северстали» во «ВКонтакте».

Серия Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» начнётся 2 марта в Москве.