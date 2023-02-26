Главный тренер «Северстали» Разин оценил победу над ЦСКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итог матча с ЦСКА (6:4) и оценил игру игроков из ВХЛ.

«Буквально через два дня опять играем с ЦСКА. Те игры уже будут совсем другого характера. Сегодня решили дать шанс ребятам, которые мало попадали в состав. Есть ребята, которые вообще только из высшей лиги подъехали. Они очень сильно хотели доказать, поэтому и была такая самоотдача. Плюс приятно играть при полных трибунах, плюс и болельщики ЦСКА создавали колорит. Шикарная атмосфера. Рад, что мы выиграли. Всех с победой.

ЦСКА – желаемый соперник по плей-офф или нежелаемый? Нет такого, желаемый или нежелаемый. Мы много в этом сезоне упустили, особенно в первой половине. Много очков раздарили в конце, когда у нас был отрезок – из 15 игр у нас три поражения в основное время – от «Салавата Юлаева» в Уфе и по одному от «Куньлуня» и «Сочи». Я сейчас про потерянные очки. Плюс в начале сезона мы сами себе проигрывали. Если бы мы были выше, тогда можно было бы думать – или «Динамо», или «Витязь». А сейчас уже что ЦСКА, что «Локомотив», ну вот сейчас «Торпедо», учитывая их проблемы с травмированными игроками. Они были бы полегче соперниками. ЦСКА, «Локомотив», мне кажется, без разницы. Самое главное – настроить ребят, чтобы они верили в победу. Сегодняшний успех должен их как раз окрылить. На кого попали – на того и попали.

Ребята из ВХЛ сегодня присоединились к команде, насколько это было оправданно? План был не дать отдохнуть ребятам, а вы сами видели, сколько силовых приёмов применял сегодня соперник. План был минимизировать травмы. Ребята приехали, ребята помогли. Всегда так бывает – приезжаешь на эмоциях, можно один матч выдать, что и произошло. И Каримов, и Казаков сегодня здорово сыграли. И Мишка Ильин показал, что даже с таким соперником он может борьбу держать», — цитирует Разина страница «Северстали» во «ВКонтакте».

Первый раунд Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью» начнётся 2 марта в Москве.