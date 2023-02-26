Радулов — в топ-3 лучших бомбардиров КХЛ. Сообщалось, что это принесёт ему 90 млн рублей

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов реализовал штрафной бросок в матче с «Авангардом» и занял третье место в списке лучших бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.

В завершившимся сегодня регулярном сезоне КХЛ за 62 сыгранные встречи 36-летний форвард забросил 25 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 57 очков. В списке лучших бомбардиров Радулов занял третье место, уступив Владимиру Ткачёву (59) из «Авангарда» и Дмитрию Яшкину (62) из СКА. Ранее источники утверждали, что Радулов должен был сохранить за собой место в топ-3, чтобы получить бонус в размере 90 млн рублей.

Сегодня в Казани завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.