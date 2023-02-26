«Казалось, что это единственный хоккеист на льду». Непряев рассказал об игре юного Малкина

Двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной России Иван Непряев рассказал об игре форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в начале карьеры.

«Женя играл в центре, и он больше конструировал игру звена, больше играл с шайбой и брал на себя. Перед Олимпиадой мы играли на этапе Евротура в Москве (в декабре 2005-го. — Прим. «Чемпионата»), уже там было такое ощущение, что Женя — единственный хоккеист, а остальные с озера пришли шайбу погонять», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Малкин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», двукратным чемпионом мира.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате» завтра, 27 февраля.