Бывший форвард «Динамо»: Гудлер на тренировке забивал четыре гола, стоя на одном месте

Двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной России Иван Непряев оценил игру Иржи Гудлера во времена его игры в московском «Динамо».

«Безусловно, это очень талантливый и мастеровитый игрок, который приехал в «Динамо» после двух финалов Кубка Стэнли, играл заметную роль в «Детройте». Однако в большом количестве моментов он требовал к себе немножко другого отношения, не как ко всем, это было видно со стороны. Опять же: если это идёт на пользу команде, то на это закрываются глаза, но тогда это на пользу не шло.

Он набирал очки, создавал моменты, делал ассисты. Мы играли на тренировке, он говорил «я встану вот здесь и на одном месте буду стоять, вообще не двигаться», рядом с воротами. Просто стоя на одном месте он забил четыре гола и отдал четыре передачи. В этом плане была продуктивность от него, но в игре он мог участвовать в двух голевых моментах и три результативные атаки пропускал. Эффективность его личных действий была высокой, а командная — не настолько», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате»: