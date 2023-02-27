Экс-форвард сборной России рассказал о провале в главных матчах ОИ-2006
Поделиться
Двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной России Иван Непряев вспомнил решающие матчи на Олимпиаде 2006 года в итальянском Турине.
«Очень много эмоций потратили на игру с Канадой. Возможно, для многих она была скрытым финалом, у соперника был очень сильный состав, после этого могла быть расслабленность в моральном плане — именно моральном, а не физическом. Были моменты, что здесь не реализовали, там не реализовали, думали, что мы же были лучше Канады, создадим ещё и забьём», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:23
-
09:15
-
09:05
-
08:44
-
08:34
-
08:24
-
08:19
-
08:15
-
08:11
-
07:06
-
06:33
-
06:00
-
05:42
-
05:33
-
04:36
-
03:49
-
03:22
-
02:58
-
02:48
-
02:03
-
01:50
-
01:13
-
00:44
-
00:14
- 26 февраля 2023
-
23:51
-
23:44
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
23:00
Партнерский контент