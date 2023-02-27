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Экс-форвард сборной России рассказал о провале в главных матчах ОИ-2006

Экс-форвард сборной России рассказал о провале в главных матчах ОИ-2006
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Двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной России Иван Непряев вспомнил решающие матчи на Олимпиаде 2006 года в итальянском Турине.

«Очень много эмоций потратили на игру с Канадой. Возможно, для многих она была скрытым финалом, у соперника был очень сильный состав, после этого могла быть расслабленность в моральном плане — именно моральном, а не физическом. Были моменты, что здесь не реализовали, там не реализовали, думали, что мы же были лучше Канады, создадим ещё и забьём», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате»:

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