Скаут НХЛ о своём графике: из Казани летишь в Пермь, оттуда в Челябинск, потом в Москву

Двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной России Иван Непряев рассказал о своём графике. Сейчас Непряев работает скаутом клуба НХЛ «Миннесота Уайлд».

«Я сам себе составляю расписание, не подстраиваюсь под какие-то моменты. Разные недели есть, всё зависит от интенсивности игр. Была неделя, где я два дня провёл в Казани, на следующий день улетел в Пермь, из Перми на машине поехал в Челябинск, где провёл два дня. После этого я прилетел в Москву, на следующий день уехал в Ярославль, вечером вернулся, посмотрел на следующий день игру в Москве, на следующий день ещё раз съездил в Ярославль и вернулся.

Бывает и такое время, а на прошлой неделе не было больших разъездов. Москва — удобная локация, многие команды можно поймать здесь. Моя задача — помочь с драфтом, в этом году я смотрю за игроками 2005 г. р. или поздними — 2004 г. р. В каких лигах они играют, за теми и следим, здесь привязка к игрокам. Надо отсмотреть в среднем пять-шесть игр в неделю живьём», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате»: