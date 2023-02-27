Скаут НХЛ о своём графике: из Казани летишь в Пермь, оттуда в Челябинск, потом в Москву

Двукратный чемпион России, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в составе сборной России Иван Непряев рассказал о своём графике. Сейчас Непряев работает скаутом клуба НХЛ «Миннесота Уайлд».
«Я сам себе составляю расписание, не подстраиваюсь под какие-то моменты. Разные недели есть, всё зависит от интенсивности игр. Была неделя, где я два дня провёл в Казани, на следующий день улетел в Пермь, из Перми на машине поехал в Челябинск, где провёл два дня. После этого я прилетел в Москву, на следующий день уехал в Ярославль, вечером вернулся, посмотрел на следующий день игру в Москве, на следующий день ещё раз съездил в Ярославль и вернулся.
Бывает и такое время, а на прошлой неделе не было больших разъездов. Москва — удобная локация, многие команды можно поймать здесь. Моя задача — помочь с драфтом, в этом году я смотрю за игроками 2005 г. р. или поздними — 2004 г. р. В каких лигах они играют, за теми и следим, здесь привязка к игрокам. Надо отсмотреть в среднем пять-шесть игр в неделю живьём», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате»:
- 27 февраля 2023
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
10:45
-
10:40
-
10:32
-
10:24
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:23
-
09:15
-
09:05
-
08:44
-
08:34
-
08:24
-
08:19
-
08:15
-
08:11
-
07:06
-
06:33
-
06:00
-
05:42
-
05:33
-
04:36
-
03:49
-
03:22
-
02:58
-
02:48
-
02:03
-
01:50
-
01:13
-
00:44
-
00:14