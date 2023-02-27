Скаут «Миннесоты» рассказал, как менеджеры команд работают во время драфта НХЛ

Скаут «Миннесоты Уайлд» Иван Непряев рассказал, как менеджеры команд работают во время драфта НХЛ.
«За столом [команд] не происходит обсуждения игрока как такового, нет времени. Там генеральный менеджер с главным скаутом могут обсуждать, хотим ли мы сделать обмен, что готовы отдать за этого игрока, готовы ли подвинуться. Обычно клуб составляет список на 100-120 человек, всем раздают этот список, ты сидишь: назвали фамилию — вычёркиваешь.
По списку ты закрашиваешь и вычёркиваешь фамилии, когда выбор доходит до тебя, ты смотришь, кто самый высокий незачёркнутый игрок, и дальше уже генеральный менеджер принимает решение, хотим ли мы взять его или нет, или, может, поменять пик. За столом обсуждаются в основном трейды», — сказал Непряев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Непряевым читайте на «Чемпионате»:
- 27 февраля 2023
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