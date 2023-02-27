КХЛ определила лучших хоккеистов последней игровой недели в регулярке

Континентальная хоккейная лига на своём сайте опубликовала имена лучших хоккеистов последней игровой недели регулярного сезона-2022/2023.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Михаил Бердин (ХК «Сочи»), одержавший три победы в трёх матчах недели. По его воротам было нанесено 126 бросков (42 в среднем за игру), из которых он отразил 94,44%. Коэффициент надёжности составил 2,34. В игре с «Нефтехимиком» Бердин совершил 61 сейв, став третьим вратарём в истории, сделавшим более 60 спасений в победном матче регулярного чемпионата.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Андрей Миронов («Динамо» Москва), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели. Оба его гола стали победными для команды. На счету Миронова также три силовых приёма и девять заблокированных бросков.

Лучшим нападающим в четвёртый раз в карьере признан Сергей Плотников (ЦСКА), набравший 7 (5+2) очков в четырёх матчах недели. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8» (лучший результат недели). На счету Плотникова также 13 силовых приёмов, два заблокированных броска и один отбор шайбы.

Лучшим новичком в третий раз в карьере признан Матвей Мичков (ХК «Сочи»), набравший 7 (2+5) очков в четырёх матчах недели. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Шайба в матче с «Нефтехимиком» стала победной для его команды. На его счету также один силовой приём, один блокированный бросок и два отбора шайбы. В матче с «Куньлунь Ред Стар» набрал пять очков и установил клубный рекорд по числу баллов в отдельно взятой игре.