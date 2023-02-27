Форвард «Сочи» Мичков сыграет в МХЛ за «Капитан» в матчах на вылет

Матвей Мичков, накануне набравший пять очков в последнем для «Сочи» матче сезона и признанный лучшим новичком недели КХЛ, сыграет в МХЛ за «Капитан» в матчах на вылет, сообщает официальный телеграм-канал южан.

«Уже завтра форвард вылетит из Сочи и присоединится к «Капитану», которому предстоит выступить в главных матчах сезона Молодёжной хоккейной лиги. Фарм-клуб «Сочи» в плей-ин встретится с «Русскими Витязями» в серии до двух побед. Победитель выйдет в основную сетку плей-офф. Первая игра пройдёт на домашнем льду «Капитана» 2 марта», — говорится в сообщении ХК «Сочи».

18-летний форвард сыграл в текущем сезоне за «Сочи» 27 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.