И. о. главного тренера «Сочи» оценил пять очков Мичкова в матче с «Куньлунем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» и рассказал о пяти очках Матвея Мичкова в игре.

«В первую очередь хочу поздравить болельщиков наших с победой, команду с победой. Хочу поблагодарить болельщиков за весь сезон – да, были неудачные матчи, но болельщики приходили, болели, мы слышали их, спасибо за поддержку. Что касается сегодняшней игры, то самым главным было победить и мы это сделали. Закрыли этот сезон победой и будем готовиться к следующему.

Матвей Мичков набрал пять (1+4) очков сегодня, что скажу по его игре? Сегодня вся первая тройка забросила пять голов – у нас сегодня и хет-трик у Артура Тянулина, и Матвей много очков набрал, и Амир Гараев очки набрал. Вся тройка сыграла здорово.

В чём причина, что третий матч подряд команда проваливает третий период? Я бы не сказал, что проваливает. Проигрывает по счёту. Но, сами понимаете, вышли на третий период, вели в счёте 5:1, немножко расслабились. Но в конце собрались, не дали шансов сопернику и довели дело до победы. Это основное.

Краткие итоги сезона? Скажу так, что концовка сезона получилась, ребята нас услышали и мы на правильном пути все вместе. Будем готовиться к следующему сезону», — цитирует Кокорева сайт «Сочи».

Южане завершили регулярный сезон-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ на последнем, 11-м месте в таблице Запада.