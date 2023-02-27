Мичков может продолжить выступать за «Сочи» в следующем сезоне КХЛ

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Алексей Бадюков заявил, что в клубе надеются сохранить форварда Матвея Мичкова на следующий сезон.

«Есть ли варианты, что Мичков продолжит выступать за «Сочи» в следующем сезоне? Да, есть такие варианты. Мы проговариваем сейчас. Матвей сам с удовольствием останется, и мы тоже хотели бы, чтобы игрок такого уровня был у нас в команде. Но он находится в аренде, права принадлежат хоккейному клубу СКА, это будет их решение. Какое он будет, такое и примем. Мы выскажем своё желание. Если СКА видит его у себя в составе и хочет, чтобы он играл там, мы примем это решение. Будем разговаривать, договариваться.

Матвей Мичков — это человек, которого знают все, все за ним следят. Нашему клубу прибавил прежде всего медийности. Очень много людей, которые приходят на стадион, следят, как он ошибается или, наоборот, забрасывает шайбы. Прогресс у него очень хороший», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

18-летний форвард сыграл в текущем сезоне за «Сочи» 27 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.