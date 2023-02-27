И. о. главного тренера «Сочи» рассказал, как освоился в КХЛ после работы в низших лигах

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал, как освоился в КХЛ после работы в низших лигах.

«Для меня это первый год — до этого работал в основном с молодыми ребятами. Но КХЛ есть КХЛ. Другая лига, хорошая лига, наша лучшая лига в стране. Понятно, что было тяжело входить со своими новыми идеями, но и помощники помогли. Вместе поговорили и обсудили, что надо играть в современный хоккей. В конце получилось неплохо, набрали достаточно очков. Думаю, что концовка у нас получилась», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Сочи» закончил регулярный сезон-2022/2023 КХЛ на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка.