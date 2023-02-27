И. о. главного тренера «Сочи» поделился впечатлениями от работы с Мичковым
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Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал о работе с нападающим южан Матвеем Мичковым.
«Впечатления положительные. Матвей — молодой, очень перспективный, с хорошим катанием, мышлением, владением клюшкой и видением поля игрок. Мне как тренеру было очень приятно с ним работать. Какие-то нюансы мы с ним обсуждали, но в общем и целом он на правильном пути. Если будет всё это улучшать, то вырастет в очень хорошего хоккеиста», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
18-летний форвард сыграл в текущем сезоне-2022/2023 КХЛ за «Сочи» 27 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.
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