Защитник «Сочи»: то, что показывает Разин в «Северстали», — это мини-подвиг

Защитник «Сочи» Юрий Александров оценил работу главного тренера «Северстали» Андрея Разина в текущем сезоне КХЛ.
«Слежу за родной «Северсталью»? Конечно, Череповец – это мой родной город. Я прошёл путь от детской школы до основной команды и играл там пять лет. «Северсталь» занимает часть моей души. Мои и моей жены родители там живут. Я слежу за командой, в которой началась моя карьера. В последние годы клуб стабильно выходит в плей-офф, и это классно для города, потому что там очень сильно любят хоккей. То, что показывает Андрей Разин, – это мини-подвиг, он выжимает из команды максимум. Хорошо, что в команде выступают свои воспитанники, потому что они бьются за родной город. В тренерском штабе ещё работает Юра Трубачёв, который почти всю карьеру отыграл в «Северстали», — цитирует Александрова «РБ Спорт».
Череповецкий клуб занял седьмое место в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина «Северсталь» сыграет с ЦСКА.
- 27 февраля 2023
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