«Тампа» отдала «Нэшвиллу» за Жанно пять драфт-пиков и защитника. Форвард забил пять голов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» произвела обмен с «Нэшвилл Предаторз», сообщается на официальном сайте «молний».

Отмечается, что состав «Лайтнинг» пополнил 25-летний нападающий Таннер Жанно. «Нэшвилл» получил 24-летнего защитника Кэла Фута и пять драфт-пиков: в первом раунде драфта-2025 (условный), во втором раунде в 2024 году, в третьем, четвёртом и пятом раундах в 2023-м.

Отметим, что у Жанно в конце сезона завершается контракт с кэпхитом $ 800 тыс. Канадский нападающий принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нынешнего сезона, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач, суммарно набрав 14 очков.

У Фута также подходит к концу соглашение с зарплатой $ 850 тыс.