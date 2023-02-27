«Тампа» отдала «Нэшвиллу» за Жанно пять драфт-пиков и защитника. Форвард забил пять голов
Поделиться
«Тампа-Бэй Лайтнинг» произвела обмен с «Нэшвилл Предаторз», сообщается на официальном сайте «молний».
Отмечается, что состав «Лайтнинг» пополнил 25-летний нападающий Таннер Жанно. «Нэшвилл» получил 24-летнего защитника Кэла Фута и пять драфт-пиков: в первом раунде драфта-2025 (условный), во втором раунде в 2024 году, в третьем, четвёртом и пятом раундах в 2023-м.
Отметим, что у Жанно в конце сезона завершается контракт с кэпхитом $ 800 тыс. Канадский нападающий принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нынешнего сезона, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач, суммарно набрав 14 очков.
У Фута также подходит к концу соглашение с зарплатой $ 850 тыс.
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
18:59
-
18:38
-
18:27
-
17:58
-
17:31
-
17:17
-
16:58
-
16:36
-
16:31
-
16:12
-
16:00
-
15:40
-
15:07
-
15:00
-
14:37
-
14:26
-
14:19
-
14:14
-
14:12
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
13:59
-
13:56
-
13:49
-
13:47
-
13:45
-
13:45
-
13:41
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:31
-
13:30
-
13:22
Партнерский контент