В НХЛ обменяли сразу 10 россиян за неделю! Рассказываем, что нужно знать о каждой сделке

На этом дедлайне немало русских игроков должны были сменить клубную прописку, и мы все этого ждали. Однако вместо ожидаемых обменов Владислава Гаврикова и Дмитрия Куликова команды стали менять игроки, которые либо казались неприкасаемыми перед дедлайном, либо представлялись уже списанными.

Далеко не все из этой десятки уже сейчас являются хоккеистами основы в НХЛ, но такое число русских, сменивших клубную прописку за пять дней, поражает. Расскажем обо всём по порядку.

Никита Зайцев перешёл из «Оттавы» в «Чикаго»

«Чикаго» вместе с защитником получает пик второго раунда драфта-2023 и четвёртого раунда драфта-2026, «Оттава» получает будущую компенсацию.

О печальной истории русского защитника мы уже писали. После первого сезона в НХЛ, где Зайцев набрал 36 очков, тренерский штаб «Торонто» решил лепить из Никиты чистого домоседа, хотя менеджмент клуба уже выписал ему щедрый контракт именно атакующего защитника. После этого случился семейный раскол, следствием которого стал переход в «Оттаву», которой руководил Ди Джей Смит — как раз автор идеи о смене амплуа Зайцева в «Торонто». Лучше за эти годы не стало: Зайцев в этом году даже отправлялся в АХЛ и подпортил себе репутацию тем, что угрожал авторам мемов про себя в соцсетях.

Никита Зайцев Фото: Justin Tang/Zuma/ТАСС

Контракт Зайцева, понятно, превратился в пассив, поэтому «Оттаве» за его сброс приходится доплачивать. «Будущая компенсация» — давний и устоявшийся эвфемизм для условно-бесплатных обменов, и максимум может оказаться игроком из фарм-системы. «Чикаго» же контракт нашего игрока нужен хотя бы для того, чтобы не уйти ниже пола зарплат: такая вероятность существует, если клуб обменяет Патрика Кейна и другого защитника Джейка Маккейба.

Виталий Кравцов перешёл из «Рейнджерс» в «Ванкувер»

«Рейнджерс» получают нападающего Уилла Локвуда и пик седьмого раунда драфта-2026.

О печальной судьбе девятого номера драфта-2018 мы писали совсем недавно. Вкратце: «Рейнджерс» нужно было расчистить место под потолком для всеми ожидаемого обмена Кейна, «Ванкувер» же ищет игроков 22-25 лет, которые высоко котировались в юниорском возрасте, но имели проблемы в старых клубах. Компенсация же за Кравцова (игрок из АХЛ и самый низкий пик)— чуть выше минимально возможной цены на игрока с его драфтовой родословной.

Евгений Дадонов перешёл из «Монреаля» в «Даллас» в обмен на Дениса Гурьянова

Удивительно, но два худших сезона Дадонова связаны с канадскими командами. Форвард, который во «Флориде» был почти идеальным партнёром для Юбердо и Баркова, получил на рынке большой контракт от «Оттавы», которая очень быстро разочаровалась в игроке. В «Вегасе» Евгений выдал солидный 40-очковый сезон и не стушевался даже тогда, когда стало известно о его сорванном обмене в «Анахайм» ради манипуляций с потолком. Такой трейд всё-таки случился этим летом, и в «Монреале» форвард снова захандрил.

Денис Гурьянов после покера в ковидном плей-офф последовательно ухудшал свою статистику, а при Питере Дебуре окончательно превратился в форварда четвёртого звена с соответствующей статистикой. Кроме того, игрок в этом году по семейным обстоятельствам тоже ездил в Россию — и неудачная игра в этом году наверняка с этим связана.

Евгений Дадонов Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

Команды решили обменять друг на друга двух игроков, находящихся на спаде — и такое решение может стать выигрышным для обоих клубов. «Монреаль» находится в той позиции, когда спокойно может дать Гурьянову игровое время, не задумываясь сильно о результате и всё-таки возродить талант. Дадонов в «Далласе» может выходить в звене с Бенном или Сегином и напомнить, что это классный комплементарный вингер.

Дмитрий Орлов перешёл из «Вашингтона» в «Бостон»

«Вашингтон» получает пики первого (2023-й), второго (2025-й) и третьего (2024-й) раундов драфта и нападающего Крэйга Смита, «Бостон» получает форварда Гарнета Хэтэуэя и от «Миннесоты» права на нападающего Андрея Светлакова.

Владислав Гавриков уже мог бронировать билеты в Массачусетс, но там в последний момент решили взять русского защитника с другим профилем. Уже сейчас Орлов занял место в первой паре с Чарли Макэвоем, и, откровенно говоря, его атакующий функционал для «Брюинз» важнее защитника «Коламбуса»: домоседов-то у «мишек» и так достаточно. «Вашингтон» вряд ли бы стал менять нашего игрока, однако повлияли серия поражений и разногласия в контрактных переговорах.

Интереснее дела обстоят со Светлаковым. Про проведшего все матчи регулярки трудягу-центрфорварда с отличной игрой на точке мало говорят, а это носитель типичной для нынешнего ЦСКА философии и человек, который выглядит вполне готовым к игре в боттом-6 почти любого клуба НХЛ. Контракт форварда с армейцами истекает через год, и если бы «Бостон» не имел на игрока виды, то вряд ли бы стал включать его в сделку.

Иван Барбашёв перешёл из «Сент-Луиса» в «Вегас»

«Сент-Луис» получает права на нападающего Зака Дина

Перед дедлайном американские журналисты много рассуждали о том, что Иван может стать не самым именитым, но самым полезным именно для игры в плей-офф форвардом на дедлайне. Он был частью важнейшего для чемпионского «Блюз» четвёртого звена с Сункдвистом и Стееном, может играть и на фланге, и в центре, имеет отличное голевое чутьё, всегда готов приложить соперника (второй по силовым в «Сент-Луисе»). Для «Вегаса» с его идеологией «копать от забора и до обеда» это идеальное усиление.

Иван Барбашёв (слева) Фото: Ellen Schmidt/AP/ТАСС

Впрочем, у «Сент-Луиса» тоже во многом рабоче-крестьянская идеология, и взамен Барбашёва они получили 20-летнего канадского центрофорварда Дина, который пашет в обороне и играет в простом стиле. Это снова показывает, что менеджмент «Блюз» хочет уже через пару лет снова быть в игре за счёт готовых молодых игроков, которых у клуба уже сейчас немало. Кроме того, «блюзмены» летом готовы вернуть Барбашёва обратно: всё-таки его пиковые годы должны быть впереди.

Шакир Мухамадуллин и Никита Охотюк перешли в «Сан-Хосе» из «Нью-Джерси», в обратном направлении отправился Тимур Ибрагимов

В обмене Тимо Майера в «Нью-Джерси» задействовано сразу 13 игроков и драфт-пиков, в этом плане это один из крупнейших трейдов десятилетия. Подробнее обо всех игроках, что сменили прописку, вы можете прочитать в отдельной новости, здесь же мы обсудим наших хоккеистов.

Новость по теме Три российских хоккеиста стали участниками крупного обмена между «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси»

«Сан-Хосе» высоко ценит Мухамадуллина — генменеджер «акул» Майк Грир считает, что уже в новом сезоне Шакир сможет сыграть в двух первых парах обороны. Защитник действительно окреп в системном «СЮ» рядом с опытными партнёрами, стал чаще брать игру на себя и беспокоит своими глубокими рейдами в чужую зону оппонентов. У Шакира в этом году 25 очков, и есть чувство, что он уже готов к игре в НХЛ.

Домосед Охотюк успел сыграть за основу «Дэвилз» в этом сезоне — и с учётом проблем в защите и потенциального обмена Карлссона Никиту можно ждать в основном составе «акул» уже в следующем сезоне. Форвард Ибрагимов же проводит весь сезон в ECHL – и о его ближайших перспективах в НХЛ пока задумываться не приходится.