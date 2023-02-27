Владимир Крикунов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о предстоящем плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Специалист назвал трёх главных кандидатов на победу в Кубке Гагарина.
«Самыми главными претендентами на победу в Кубке Гагарина являются победители своих дивизионов: СКА, ЦСКА, «Ак Барс». Мне кажется, эти три команды разыграют Кубок Гагарина. Сложно сказать, кто из них на данный момент является фаворитом. ЦСКА в последних матчах очень сильно прибавил и помногу забивает. А СКА по всему сезону прошёл ровно. «Ак Барс» тоже ожил с Билялетдиновым, но это и было ясно.
В плей-офф может удивить кто-то из вратарей. Например, Серебряков из «Адмирала». Он проводит очень хороший сезон. Во многом успех «Адмирала» связан именно с вратарём и его очень надёжной игрой. Возможно, его и возьмут в НХЛ, если он будет так же надёжен в плей-офф. Если говорить о нападающих, то там в СКА целая плеяда. Тот же Яшкин опять, наверное, пойдёт бить рекорды.
Сейчас все в НХЛ стараются взять вратаря из России. У нас хорошая вратарская школа. Да и нападающих наших там прилично. НХЛ не подчиняется политикам так, как европейские страны. Поэтому шансы уехать в НХЛ у наших спортсменов сохраняются», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.
Отметим, что СКА выиграл регулярный чемпионат, набрав 105 очков в 68 матчах. ЦСКА занял второе место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Москвичи набрал 94 балла. «Ак Барс» выиграл Восточную конференцию, но на один балл отстал от третьего во всей КХЛ «Локомотива» (91 против 92).
- 27 февраля 2023
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