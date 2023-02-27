ESPN: прекратите совершать обмены с «Колорадо». Серьёзно, хватит. Заблокируйте их номера

Журналист ESPN Грег Вышински рассказал 10 правил, которым генеральные менеджеры клубов НХЛ должны следовать перед дедлайном. В одном из них обозреватель призвал представителей команд не заключать сделок с «Колорадо Эвеланш».

«Прекратите совершать обмены с «Колорадо».

Серьёзно. Просто остановитесь. Вы не выиграете от этих сделок. Генеральный менеджер Крис Макфарланд слишком умён. Их аналитический отдел слишком проницателен. Будь то Александр Георгиев, Артури Лехконен, Джош Мэнсон, Девон Тэйвз (может быть, кражи последних пяти сезонов), Назем Кадри, Андре Бураковски, Филипп Грубауэр… процент побед «лавин» в обменах равен проценту побед вратаря «Бостона» Линуса Улльмарка в этом сезоне.

Помните, когда «Оттава» приобрела Мэтта Дюшейна, «Нэшвилл» выменял Кайла Турриса, а «Колорадо» в конечном итоге получил Сэма Жирара и Боуэна Байрэма из этих сделок?

Заблокируйте их номера телефонов. Добавьте их почту в спам-фильтры. Сделайте это до того, как согласитесь обменять своего 25-летнего центрального нападающего второго звена на выбор в пятом раунде, мешок стекляшек и шайбу с автографом Джо Сакика», — приводит слова Вышински ESPN.