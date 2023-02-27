«Не хочу, чтобы меня выделяли». Капризов высказался о своём хет-трике

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал успешное выступление в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».
«Честно говоря, все очень усердно работают. Все стараются, и, очевидно, я никогда не хочу, чтобы меня выделяли. Я усердно работаю. Как и остальная часть команды. В конце дня мы все выходим, играем 60 минут и делаем всё возможное. Я не люблю выделяться. Не люблю, когда меня сравнивают, но я просто выхожу и делаю свою работу. Иногда шайба идёт в ворота, иногда я забиваю пару голов», — приводит слова Капризова The Athletic.
Напомним, Капризов оформил хет-трик во встрече регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс», забив победный гол в овертайме. В третьем периоде россиянин реализовал большинство и довёл число голов в большинстве в нынешнем сезоне до 16. Это является новым рекордом «Миннесоты». В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых набрал 71 (37+34) очко.
- 27 февраля 2023
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