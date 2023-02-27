«Мощные ноги, большая задница». Легендарный канадский вратарь сравнил Капризова с Кросби

Легендарный канадский вратарь Марк-Андре Флёри, выступающий за «Миннесоту Уайлд», поделился мыслями о российском одноклубнике Кирилле Капризове. Голкипер сравнил молодого нападающего с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Какое у него телосложение: мощные ноги, большая задница (смеётся)! Невысокий, быстрый, уходит в углы площадки, вступает в борьбу, применяет важные силовые приёмы. Отрабатывает в прессинге, отрабатывает до конца в защите, помогает игрокам в нашей зоне. Всем этим он напоминает Сида [Кросби]. Очевидно, у него также отличное завершение», — приводит слова Флёри The Athletic.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 60 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 71 (37+34) очко.