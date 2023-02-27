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Форвард «Миннесоты» — о Капризове: возможно, он самая трудолюбивая суперзвезда в истории

Форвард «Миннесоты» — о Капризове: возможно, он самая трудолюбивая суперзвезда в истории
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кален Эддисон поделился мнением о российском одноклубнике Кирилле Капризове.

«Возможно, он самая трудолюбивая суперзвезда в истории. Этот парень уходит в углы площадки так, как этого не делает никто другой, и он никогда не проигрывает битвы за шайбу. Я имею в виду, что он делает всё для нас», — приводит слова Эддисона The Athletic.

Напомним, Капризов оформил хет-трик во встрече регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс», забив победный гол в овертайме. В третьем периоде россиянин реализовал большинство и довёл число голов в большинстве в нынешнем сезоне до 16. Это является новым рекордом «Миннесоты». В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых набрал 71 (37+34) очко.

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