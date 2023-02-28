Костин исполнил мощнейший силовой приём на Линдхольме. Соперник отскочил за бортик

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Бостон Брюинз». Гости одержали победу в матче со счётом 3:2.

В одном из эпизодов игры российский нападающий Клим Костин исполнил мощнейший силовой приём на Хампусе Линдхольме.

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Костин по ходу матча также отдал пас на второй гол канадского форварда Коннора Макдэвида, записавшего в свой актив 49-ю и 50-ю шайбы в нынешнем сезоне. Такую результативность Макдэвид демонстрирует впервые в карьере. Лучшим результатом для канадца ранее было 44 шайбы, заброшенных по ходу прошлого сезона. Тогда форвард также записал в свой актив 79 результативных передач.