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Шат-аут Александра Георгиева помог «Колорадо» одолеть «Вегас»

Шат-аут Александра Георгиева помог «Колорадо» одолеть «Вегас»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:0.

Уже на 15-й секунде игры форвард Микко Рантанен открыл счёт голам. А на 37-й минуте Рантанен оформил дубль, поставив точку в матче. Джей Ти Комфер отдал ему голевой пас. На 57-й минуте Натан Маккиннон забил третий гол для хозяев. Российский нападающий Валерий Ничушкин отдал голевой пас.

Стоит отметить российского голкипера Александра Георгиева, который совершил 31 сейв, оставив свои ворота «сухими».

«Колорадо» одержал шестую победу подряд и продолжает подниматься в таблице Западной конференции НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2023, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Рантанен – 00:14 (5x5)   2:0 Рантанен (Комфер) – 36:20 (5x5)   3:0 Маккиннон (Ничушкин, Лехконен) – 56:33 (en)
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