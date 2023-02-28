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Генменеджер НХЛ — об обмене Жанно в «Тампу»: всё ещё жду, что это опечатка. Ошеломляюще

Генменеджер НХЛ — об обмене Жанно в «Тампу»: всё ещё жду, что это опечатка. Ошеломляюще
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Анонимный генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги прокомментировал обмен 25-летнего нападающего Таннера Жанно в «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» отдали за форварда пять драфт-пиков и 24-летнего защитника Кэла Фута.

«Ошеломляюще. Лебединая песня Дэвида Пойла. Нереальные условия для «Нэшвилла». Когда я прочитал это… я всё ещё жду, когда кто-нибудь скажет, что это опечатка», — приводит слова генменеджера The Athletic.

Напомним, «Нэшвилл» получил 24-летнего защитника Кэла Фута и пять драфт-пиков: в первом раунде драфта-2025 (условный), во втором раунде в 2024 году, в третьем, четвёртом и пятом раундах в 2023-м. Жанно принял участие в 57 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нынешнего сезона, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач, суммарно набрав 14 очков.

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