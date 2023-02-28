Коннор Макдэвид прокомментировал достижение отметки в 50 голов впервые в карьере

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал достижение отметки в 50 голов в сезоне. Впервые в своей карьере хоккеист забросил 50 шайб. На это ему потребовалось провести всего 61 матч сезона. Кроме того, нападающий высказался о поражении во встрече с «Бостон Брюинз».

«50 голов? Хорошее число. Что мне сказал Драйзайтль? «Добро пожаловать в клуб».

«Бостон», очевидно, лучшая команда в лиге. Думаю, мы играли с ними усердно, у нас была возможность победить. Для нашей уверенности хорошо знать, что мы можем играть с ними на равных. У них лучший результат в лиге, а мы можем с ними играть. Это хороший знак.

Они хорошо справляются в защите, а когда выходят вперёд, хорошо справляются с тем, чтобы «засушить» игру. Это впечатляет», — приводит слова Макдэвида официальный сайт команды.