Макдэвид сравнялся с Уэйном Гретцки по длине серии матчей с 2+ голами

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». 26-летний форвард забросил не менее двух шайб уже в четвёртой встрече подряд

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», серия матчей Макдэвида с 2+ голами — вторая в истории Национальной хоккейной лиги. По этому показателю канадский капитан «Эдмонтона» сравнялся с Патриком Марло (2012/2013), Марио Лемье (1988/1989), Берни Николлсом (1988/1989), Уэйном Гретцки (1984/1985) и Дино Чиккарелли (1983/1984). Длиннее серия была лишь у того же Марио Лемье (1988/1989) и у Александра Могильного (1992/1993).

Отметим, что статистика ведётся с сезона-1983/1984.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.