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Руководство московского «Динамо» заявило, что клуб продлит контракт со штабом Кудашова

Руководство московского «Динамо» заявило, что клуб продлит контракт со штабом Кудашова
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Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук заявил, что клуб продлит контракт со штабом главного тренера Алексея Кудашова.

«Динамо даёт прекрасный результат. Разумеется, я не весь сезон работаю в клубе и только недавно в него перешёл, но я всегда следил за командой и могу сказать, что результат прекрасен. Учитывая, что команда была обновлена минимум на 50% и что в ней было много молодых игроков, — то, что удалось сделать Кудашову с его тренерским штабом — это очень хороший показатель.

Если результат прекрасен, почему не продлевается контракт с Кудашовым и его штабом? Однозначно я думаю, что контракт будет продлён. Вопрос только в том, что лично я заинтересован в том, чтобы подобные контракты не были краткосрочными, потому что, если мы хотим постепенного роста и улучшения команды, это должен быть определённый период. За один сезон что-то сделать очень сложно. Такое бывает, но очень редко.

Почему не продлили контракт до старта плей-офф? Вы знаете, опять же, повторюсь, я только недавно в клубе. И один из первых вопросов, который я тоже задавал акционерам, разумеется, был о продлении контракта со штабом Кудашова. Здесь не будет проблем», — передаёт слова Харчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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