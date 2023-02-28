Руководство московского «Динамо» заявило, что клуб продлит контракт со штабом Кудашова

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук заявил, что клуб продлит контракт со штабом главного тренера Алексея Кудашова.
«Динамо даёт прекрасный результат. Разумеется, я не весь сезон работаю в клубе и только недавно в него перешёл, но я всегда следил за командой и могу сказать, что результат прекрасен. Учитывая, что команда была обновлена минимум на 50% и что в ней было много молодых игроков, — то, что удалось сделать Кудашову с его тренерским штабом — это очень хороший показатель.
Если результат прекрасен, почему не продлевается контракт с Кудашовым и его штабом? Однозначно я думаю, что контракт будет продлён. Вопрос только в том, что лично я заинтересован в том, чтобы подобные контракты не были краткосрочными, потому что, если мы хотим постепенного роста и улучшения команды, это должен быть определённый период. За один сезон что-то сделать очень сложно. Такое бывает, но очень редко.
Почему не продлили контракт до старта плей-офф? Вы знаете, опять же, повторюсь, я только недавно в клубе. И один из первых вопросов, который я тоже задавал акционерам, разумеется, был о продлении контракта со штабом Кудашова. Здесь не будет проблем», — передаёт слова Харчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 февраля 2023
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