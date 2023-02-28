«Будем биться за Сибирь». Главный тренер «Авангарда» — об эмоциях перед стартом плей-офф
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился эмоциями перед стартом плей-офф.
«Если бы было всё так просто, что подумал об ошибке и сразу её исправил, было бы очень легко играть. Считаю, что ребята весь сезон понимают, что нельзя допускать определённые лёгкие ошибки, но они всё равно будут. Уверенность и надежда есть, что ребята осознают, что в плей-офф все эти мелочи непозволительны и недопустимы.
Естественно, мы обращаем внимание на эмоциональный фон будущей серии. Вообще всегда, чтобы победить, нужен лучший настрой, ну а факт сибирского дерби только добавляет важности противостоянию. Тут и разногласия между болельщиками, все эти традиции. Конечно, будем биться за Сибирь», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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