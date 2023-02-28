Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил шансы команды пройти «Сибирь»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от серии плей-офф между омским клубом и «Сибирью». «Ястребы» заняли третье место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 68 матчах. Омичи лишь по дополнительным показателям уступили вторую строчку «Салавату Юлаеву». «Сибирь» же набрала 83 балла и заняла шестую позицию. Новосибирцы по дополнительным показателям оказались ниже «Металлурга» и «Автомобилиста».

«Насколько понимаю, впервые в плей-офф нас ждёт сибирское дерби: «Авангард» — «Сибирь». С большим уважением отношусь к выступлению Новосибирска, который на каком-то этапе вообще возглавлял Восток. Но если «Авангард» шёл по сезону по нарастающей, то «Сибирь» всё-таки не добавляла.

На мой взгляд, «Авангард» получил в плей-офф ту сетку, которую хотел. И является явным фаворитом серии.

Многие специалисты отмечали хорошую функциональную форму Омска, которую, по их версии, обеспечила правильная летняя подготовка? Могу сказать, что активный, атакующий стиль «Авангарда», который мы ставили, требует качественной физподготовки, которой на предсезонке уделили особое внимание. Также учитывали, что будет полностью гостевой сентябрь, который надо функционально пройти и который неизбежно сменится домашним февралём, функционально где-то щадящим.

Мне очень нравится работа тренера «Авангарда» по физподготовке Брендана Бови. У него индивидуальный подход, тонкий баланс атлетической и ледовой подготовки. Он взял всё лучшее из советской и североамериканской систем. На мой взгляд, отсюда и функциональный фон команды в ходе чемпионата», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.