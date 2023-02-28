В московском «Динамо» сообщили об отсутствии задолженностей по зарплатам перед игроками

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук сообщил об отсутствии задолженностей по зарплатам перед игроками.
«На протяжении последних лет у клуба были постоянные задержки по зарплатам перед игроками, какова ситуация в этом плане сейчас? На сегодняшний день ситуация абсолютно стабильная. Нет никаких задолженностей по зарплатам.
Разумеется, есть текущая кредиторская задолженность с нашими контрагентами, но это обычная практика любой структуры, что в бизнесе, что в хоккее или любой другой сфере. Мы постепенно всё это закрываем, договариваемся с контрагентами, делаем реструктуризацию. И никаких проблем у нас не существует. Что касается зарплат и всех остальных социальных выплат, то у нас всё закрыто на сегодняшний день», — передаёт слова Харчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 февраля 2023
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