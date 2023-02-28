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В «Динамо» ответили на вопрос, может ли пропустивший всю регулярку игрок выйти в плей-офф

В «Динамо» ответили на вопрос, может ли пропустивший всю регулярку игрок выйти в плей-офф
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, может ли нападающий Богдан Якимов, пропустивший всю регулярку, сыграть в плей-офф.

«Является ли опцией на плей-офф Богдан Якимов, который так и не сыграл ни одного матча в регулярке, или его сезон завершён? Нет, он находится в обойме. Просто у Богдана была тяжёлая травма, которую он получил ещё на предсезонке. Восстановился, перед новым годом начал готовиться к возвращению в команду, но получил другую травму, после которой снова пришлось восстанавливаться. Сейчас он наконец вернулся на свой физический уровень, но у него нет игровой практики, однако в плей-офф возможно всё – мы будем смотреть за тем, какая ситуация будет складываться с хоккеистами в команде.

Сергей Бойков точно завершил сезон? Да, он в списке травмированных до конца сезона. К вопросу с его контрактом мы вернёмся после завершения сезона, он ограниченно свободный агент, спортивные права у клуба, поэтому после окончания чемпионата мы сядем и поговорим с ним. Конечно, у нас есть интерес к его сохранению в составе», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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