НХЛ «тщательно изучит» обмены с целью оставить игроков в списке травмированных до плей-офф

Журналист Крис Джонстон в своём «твиттере» рассказал, что Национальная хоккейная лига будет контролировать обмены, в которых задействованы травмированные игроки.

НХЛ отправила сообщение командам о том, что будет тщательно изучать трейды с хоккеистами, которые на данный момент травмированы, но ещё могут сыграть в этом сезоне. Это связно с тем, что команды могут воспользоваться лазейкой в регламенте, выменяв игрока, а затем поместив его в долгосрочный список травмированных и вывести оттуда перед стартом плей-офф, где не учитывается зарплата хоккеистов.

Это может повлиять на переговоры по таким хоккеистам, как Густав Нюквист («Коламбус»), Шон Монахан («Монреаль») и Адам Хенрик («Анахайм»).

Джонстон отмечает, что это решение расстроило некоторых руководителей, так как в лиге уже были прецеденты таких обменов. В апреле 2021 году «Торонто Мейпл Лифс» приобрёл Райли Нэша, когда он восстанавливался после растяжения колена и не активировал его до плей-офф.