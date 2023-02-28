Стал известен состав звеньев «Вашингтона» в отсутствии Кузнецова и Шири

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке в преддверии матча с «Анахайм Дакс», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере». Матч состоится утром 2 марта в 6:00 мск. Напомним, тренировку пропускают нападающие Евгений Кузнецов и Конор Шири.

Полностью звенья «Вашингтона» на тренировке выглядели так:

Овечкин — Дауд — Уилсон;

Милано — Строум — Оши;

Йоханссон — Бекстрём — Смит;

Протас— Эллер — Обе-Кюбель.

Густафссон — ван Римсдайк;

Фехервари — Дженсен;

Алексеев — Ирвин.

Кузнецов пропускает тренировку из-за болезни, не связанной с коронавирусом. Шири вернулся в Вашингтон, чтобы быть со своей женой, которая ждёт второго ребёнка. Однако ожидается, что Шири прибудет вовремя, чтобы сыграть с «Анахаймом».

«Вашингтон» набрал 64 очка после 62 матчей и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.