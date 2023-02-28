Стал известен состав звеньев «Вашингтона» в отсутствии Кузнецова и Шири

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» на тренировке в преддверии матча с «Анахайм Дакс», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере». Матч состоится утром 2 марта в 6:00 мск. Напомним, тренировку пропускают нападающие Евгений Кузнецов и Конор Шири.
Полностью звенья «Вашингтона» на тренировке выглядели так:
Овечкин — Дауд — Уилсон;
Милано — Строум — Оши;
Йоханссон — Бекстрём — Смит;
Протас— Эллер — Обе-Кюбель.
Густафссон — ван Римсдайк;
Фехервари — Дженсен;
Алексеев — Ирвин.
Кузнецов пропускает тренировку из-за болезни, не связанной с коронавирусом. Шири вернулся в Вашингтон, чтобы быть со своей женой, которая ждёт второго ребёнка. Однако ожидается, что Шири прибудет вовремя, чтобы сыграть с «Анахаймом».
«Вашингтон» набрал 64 очка после 62 матчей и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 28 февраля 2023
-
23:12
-
22:57
-
22:44
-
22:37
-
22:19
-
22:09
-
22:01
-
21:51
-
21:32
-
21:09
-
21:02
-
20:54
-
20:40
-
20:26
-
20:07
-
19:42
-
19:29
-
19:14
-
18:58
-
18:47
-
18:38
-
18:30
-
18:19
-
18:03
-
17:48
-
17:38
-
17:27
-
17:06
-
16:55
-
16:36
-
16:30
-
16:19
-
16:09
-
15:55
-
15:32