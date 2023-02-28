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«Аризона» — третья команда в сделке по Патрику Кейну. «Койоты» заберут 25% зарплаты игрока

Журналист Рено Лавуа в своём «твиттере» заявил, что «Аризона Койотс» — третья команда в сделке по нападающему Патрику Кейну между «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ожидается, что «Чикаго» сохранит 50% зарплаты Кейна в размере $ 10,5 млн, «Рейнджерс» и «Аризона» разделят оставшуюся часть кэпхита игрока пополам — по 25%.

Ранее стало известно, что «Чикаго» получат от «Рейнджерс» выбор во втором и четвёртом раундах на драфте НХЛ — 2023.

Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона НХЛ набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.