«Торонто» поучаствовал ещё в двух обменах
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«Торонто Мэйпл Лифс» поучаствовал сразу в двух обменах, сообщает TSN.
Канадский клуб обменял нападающего Пьера Энгвалла в «Нью-Йорк Айлендерс». «Торонто» взамен получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2024. Соглашение шведского хоккеиста с кэпхитом $ 2,25 млн действует до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне Энгвалл набрал 21 (12+9) очко при показателе полезности "+1" в 58 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Кроме того, «Торонто» обменял выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023 на защитника Люка Шенна в «Вванкувер Кэнакс».
В нынешнем сезоне Шенн набрал 21 (3+18) очко в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "+10". Контракт Шенна с зарплатой $ 850 тыс. рассчитан до конца текущего сезона.
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