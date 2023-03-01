«Торонто» поучаствовал ещё в двух обменах

«Торонто Мэйпл Лифс» поучаствовал сразу в двух обменах, сообщает TSN.

Канадский клуб обменял нападающего Пьера Энгвалла в «Нью-Йорк Айлендерс». «Торонто» взамен получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2024. Соглашение шведского хоккеиста с кэпхитом $ 2,25 млн действует до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Энгвалл набрал 21 (12+9) очко при показателе полезности "+1" в 58 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Кроме того, «Торонто» обменял выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023 на защитника Люка Шенна в «Вванкувер Кэнакс».

В нынешнем сезоне Шенн набрал 21 (3+18) очко в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "+10". Контракт Шенна с зарплатой $ 850 тыс. рассчитан до конца текущего сезона.