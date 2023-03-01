Артём Зуб подрался с Тайлером Бертуцци. Видео
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На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 6:1.
В одном из эпизодов игры российский защитник Артём Зуб поучаствовал в драке с канадским форвардом Тайлером Бертуцци.
Очков в этой игре Зуб и Бертуцци не заработали. За гостей забил Доминик Кубалик. А за хозяев отличились Тим Штюцле, Остин Уотсон (дважды), Алекс Дебринкэт, Клод Жиру и Брэди Ткачук.
21 декабря 2022 года «Оттава» объявила о продлении контракта с российским игроком обороны. Новое соглашение на общую сумму $ 18,4 млн рассчитано на четыре года.
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