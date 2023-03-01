Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков обменян в «Лос-Анджелес»
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«Коламбус» обменял российского защитника Владислава Гаврикова в «Лос-Анджелес», сообщает инсайдер НХЛ Франк Серавалли в своём аккаунте в соцсети.
Сообщается, что Гавриков и вратарь Йоонас Корписало отправляются в «Кингз». В обратном направлении отправится голкипер Джонатан Куик. Подробности сделки ожидаются в ближайшее время.
37-летний американский голкипер провёл всю карьеру в составе «Лос-Анджелеса» и становился с клубом двукратным обладателем Кубка Стэнли. В сезоне-2011/2012 он получил приз самому ценному игроку плей-офф.
Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».
Новость по теме«Лос-Анджелес» обменял вратаря Джонатана Куика в «Коламбус»
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