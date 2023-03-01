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Вице-президент КХЛ: российские спортивные лиги планируют уйти от прямого госфинансирования

Вице-президент КХЛ: российские спортивные лиги планируют уйти от прямого госфинансирования
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Вице-президент КХЛ Алексей Краснов сообщил, что российские спортивные лиги могут полностью отказаться от финансирования из региональных и федерального бюджетов.

«У профессионального спорта нет варианта полностью перейти на коммерческое финансирование. Это нужно чётко понимать. При этом есть реальная возможность полностью отказаться от получения прямых субсидий из регионального и федерального бюджета и перейти на финансирование за счёт средств коммерческих компаний, компаний с госучастием и госкомпаний.

Важно понимать, что такой переход не только высвободит средства региональных бюджетов, но и позволит профессиональным спортивным организациям перейти на более эффективную корпоративную систему управления, нацеленную на рыночное развитие и увеличение коммерческого заработка», — цитирует Краснова ТАСС.

Ранее врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщала, что для участия тольяттинской «Лады» в КХЛ из регионального бюджета выделено 750 млн рублей.

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Источник: ТАСС

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