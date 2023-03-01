Защитник «Чикаго» — о возвращении Кейна к Панарину: за их игрой будет интересно наблюдать

Защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи сказал, что ему будет любопытно посмотреть за игрой бывшего партнёра по команде Патрика Кейна в составе «Рейнджерс» вместе с российским нападающим Артемием Панариным. Хоккеисты ранее на протяжении двух сезонов выступали за «Блэкхоукс» и быстро влюбили в себя хоккейную общественность своим взаимопониманием и комбинациями на льду.
«За их игрой будет интересно наблюдать. Это положительный момент для парней, вы можете увидеть, как они играют в важные моменты. Это большая награда для хоккея — видеть такого парня, как Патрик, в плей-офф и в такой хорошей команде, как «Рейнджерс», — цитирует Мёрфи The Athletic.
Напомним, «Аризона Койотс» получит от «Рейнджерс» право на выбор в третьем раунде на драфте Национальной хоккейной лиги 2025 года за участие в сделке по Кейну. Также «Чикаго» сохранит 50% зарплаты Кейна в размере $ 10,5 млн, а «Рейнджерс» и «Аризона» разделят оставшуюся часть кэпхита игрока пополам — по 25%. «Чикаго» получит от «Рейнджерс» выбор во втором и четвёртом раундах на драфте НХЛ — 2023.
- 1 марта 2023
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