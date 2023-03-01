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«Может винить только себя». Гендиректор «Трактора» высказался об игре Сергея Шумакова

«Может винить только себя». Гендиректор «Трактора» высказался об игре Сергея Шумакова
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, почему клуб расстался с нападающим Сергеем Шумаковым, который пришёл в клуб по ходу сезона.

«Парень он мастеровитый. Нам пошёл со своей стороны навстречу. За минимальные деньги для его уровня мастерства согласился воспользоваться шансом, который мы ему предоставили. Всё было в его руках. Я считаю, что он может винить только себя. Мы планировали за небольшие деньги получить хорошего мастера. Он должен был ситуацией воспользоваться, вернуться в большую игру, в хороший клуб на хорошие позиции с партнёрами и за счёт большого количества очков остаться на будущий сезон. Но не получилось», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

За челябинский клуб российский нападающий сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка. В декабре «Трактор» расторг контракт с хоккеистом, который перешёл в минское «Динамо».

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