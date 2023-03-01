Терещенко: не считаю Бобровского лучшим российским вратарём в истории НХЛ

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко объяснил, почему не считает вратаря «Флориды» Сергея Бобровского лучшим российским голкипером в истории НХЛ.

«Нет, Бобровский — не лучший российский вратарь в истории НХЛ. Вот выиграет Кубок Стэнли, тогда можно будет говорить. Конечно, он один из лучших наших вратарей, которые там играли, но есть Василевский, Шестёркин, Сорокин, Варламов.

Чтобы считаться лучшим, нужно обязательно выиграть Кубок Стэнли? Просто я не считаю, что он лучший. Это вообще в принципе неправильная формулировка. По количеству побед нельзя говорить, потому что он играет там дольше. Да, он брал два раза «Везину», но Василевский два раза выигрывал Кубок Стэнли. Критериев выбора нет, и выбор лучшего — это субъективное мнение. Это касается и статистики», — цитирует Терещенко Legalbet.

В сегодняшнем матче с «Тампа-Бэй» Бобровский одержал 354-ю победу в НХЛ и стал по этому показателю лучшим российским вратарём в истории лиги. 34-летний голкипер обошёл Евгения Набокова (353) и Николая Хабибулина (333).