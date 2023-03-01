«До сих пор не могу в это поверить». Генменеджер «Чикаго» — об обмене Кейна в «Рейнджерс»

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон поделился эмоциями от обмена одной из главных звёзд «Блэкхоукс» Патрика Кейна в «Рейнджерс».

«До сих пор не могу в это поверить — мы обменяли Патрика Кейна», — цитирует генменеджера The Athletic.

Напомним, «Аризона Койотс» получит от «Рейнджерс» право на выбор в третьем раунде на драфте Национальной хоккейной лиги 2025 года за участие в сделке по Кейну. Также «Чикаго» сохранит 50% зарплаты Кейна в размере $ 10,5 млн, а «Рейнджерс» и «Аризона» разделят оставшуюся часть кэпхита игрока пополам — по 25%. «Чикаго» получит от «Рейнджерс» выбор во втором и четвёртом раундах на драфте НХЛ — 2023.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков.