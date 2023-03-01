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В Санкт-Петербурге может появится вторая команда КХЛ

В Санкт-Петербурге может появится вторая команда КХЛ
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Член Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин рассказал, что в городе может появится вторая команда в КХЛ.

«После того, как в строй вводятся такие объекты, ледовые арены, вторая петербургская команда в КХЛ не то что должна, а обязана появиться. Я надеюсь, что в скором будущем это свершится, потому что у нас есть такие коробки, где дети, взрослые и профессиональные спортсмены могут заниматься. Не сомневаюсь, что в ближайшие пять лет это осуществится», — цитирует Чебыкина «Спорт день за днём».

Сейчас Санкт-Петербург также представлен в ВХЛ. Там играет «Динамо», которое принимает своих соперников в Дворце спорта «Юбилейный». В КХЛ имеет больше одной команды только Москва. Столицу представляют ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

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