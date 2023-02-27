Три разгрома и дерзкая дуэль противоположностей. Прогнозы на старт плей-офф на Западе КХЛ

Регулярка Фонбет чемпионата КХЛ завершена. Вероятно, это была лучшая регулярка за всю историю лиги по целому ряду причин (68 матчей, закрученная интрига, прогресс молодёжи и т. д.), но самое сладкое всё же впереди – плей-офф. Начинаем разбор пар и пробуем прогнозировать исходы с Западной конференции. Где, кажется, понятно практически всё. Или нет?

СКА — «Динамо» Мн

История встреч в плей-офф:

Сезон-2020/2021: СКА – «Динамо» Мн – 4-1, четвертьфинал Западной конференции

Сезон-2021/2022: СКА – «Динамо» Мн – 4-0, четвертьфинал Западной конференции

Есть ли какие-то шансы у минчан? Кажется, нет. И ведь проблема и в «зубрах», и в их сопернике. «Динамо» в этом сезоне было всё тем же весёлым, как и ранее при Крэйге Вудкрофте, вот только в этот раз весёлость была со знаком «-». Другими словами, в большинстве матчей атака не маскировала чудовищный бардак в обороне, которым Минск славится давно.

«Динамо» в нынешнем чемпионате не так мощно тащат иностранцы. У белорусов нет надёжного вратаря, который может сделать разницу. В целом команда смотрится довольно бессистемно и безалаберно – повторюсь, во многом так было и раньше, но при этом имелись очень приличные легионеры. Сейчас же, если говорить откровенно, минчане вышли в плей-офф только потому, что «Спартак» совсем развалился во второй половине регулярки.

И вот такой коллектив выходит на СКА. На абсолютного лидера сезона, на команду, для которой любое поражение – трагедия. Нынешние армейцы, накачанные философией от Романа Ротенберга и управляемые сильнейшим тренерским штабом, просто ничего не знают ни про расслабленность, ни про недооценку соперника, ни про неважные матчи (вспомните камбэк в последней игре регулярки с «Сочи»), так что на подобные козыри Минску рассчитывать нечего. Есть ощущение, что СКА просто сметёт белорусов со своего пути за счёт класса и настроя.

Прогноз Лукина: СКА — «Динамо» Мн — 4-0.

ЦСКА — «Северсталь»

История встреч в плей-офф:

Сезон-1999/2000: «Северсталь» — ЦСКА – 3-0, 1/8 финала

Сезон-2005/2006: ЦСКА – «Северсталь» — 3-1, 1/8 финала

Между этими командами также огромная разница в классе, в опыте, в мастерстве, и по результату, скорее всего, здесь будет примерно то же самое, что и в паре СКА – Минск. Но по содержанию вряд ли. Крепкая, по-спортивному злая «Северсталь» обязательно поборется с действующим чемпионом. Может, не во всех матчах, но, думаю, стоит ждать хотя бы одного овертайма в серии.

Робин Пресс, Михаил Григоренко и Александр Самонов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Поговорить о реальных шансах «Северстали» на проход мешает некая стагнация команды при Андрее Разине. И понятно, что это никакая не вина тренера/менеджера – просто он достиг потолка в малобюджетном Череповце, выстроил крутой, авторский коллектив, но с ограниченными возможностями. И проход благополучного ЦСКА в эти возможности никак не входит. Вероятно, эта серия станет прощальным приветом Разина для хоккейной публики Вологодской области, потому что тренеру, очевидно, нужно расти и пробовать себя где-то в более амбициозном месте.

У армейцев же, конечно, были несвойственные им ранее проблемы в постчемпионской регулярке (в основном связанные с несколько просевшей в качестве обороной и некоторой ленцой команды во время длинного сезона), но это очень опытная, мудрая, прожжённая кубковыми матчами банда, которая будет в порядке со стартом плей-офф. И сенсаций здесь ждать нечего.

Прогноз Лукина: ЦСКА — «Северсталь» — 4-1.

«Локомотив» — «Витязь»

История встреч в плей-офф:

Ранее не встречались

И ещё одна пара, где вроде бы всё ясно. Дисциплинированный и системный «Локомотив», который в этом сезоне окончательно проникся игровой философией и стилем Игоря Никитина, не должен иметь проблем с «Витязем», который уже выполнил задачу на сезон. Клуб из Балашихи в прошедшей регулярке смотрелся местами симпатично и был похож на типичную команду Вячеслава Буцаева – крепкую, быструю, с хорошим большинством и яркими лидерами.

Проблема в том, что с командами-побратимами «Витязя» по уровню (самостоятельный «Сочи» и «Нефтехимик») Буцаев в прошлые годы точно так же неплохо работал в регулярке, но в плей-офф за три попытки не только ни разу не прошёл во второй раунд, но и не выиграл ни одного матча в Кубке Гагарина. Занятно, что и в истории подмосковной команды нет кубковых побед (три раза по 0-4 – дважды от СКА, один раз от ЦСКА). Понятно, что всё это лишь статистика, но каких-то реальных предпосылок к тому, что в этот раз «Витязь» выступит сильно лучше, попросту нет. Это малоопытная команда с тренером, который не знает, как выигрывать в плей-офф. А дерзостью и нахрапом современный «Локомотив» будет взять очень трудно.

Вероятно, это будет самая тягучая и скучная по содержанию серия первого раунда. И всё-таки предположу, что один, исторический, матч «Витязь» зацепит. Помогут два фактора: у «Локомотива» иногда возникают огромные проблемы с реализацией моментов, а Максим Дорожко в воротах «Витязя» может поймать кураж; а также магия чемпионской арены в Балашихе.

Прогноз Лукина: «Локомотив» — «Витязь» — 4-1.

«Торпедо» — «Динамо» М

История встреч в плей-офф:

Сезон-1992/1993: «Динамо» М – «Торпедо» — 2-0, 1/8 финала Кубка МХЛ

Сезон-2011/2012: «Торпедо» — «Динамо» М – 2-4, 1/2 финала конференции

Сезон-2016/2017: «Динамо» М – «Торпедо» — 4-1, 1/4 финала конференции

Вот серия, кажущаяся самой интересной на Западе. Дуэль разных стилей: атакующее, весёлое, бегущее и не выбрасывающее шайбу по стеклу «Торпедо» против системного, строгого, дисциплинированного «Динамо». Тут понятно, что модель игры бело-голубых намного больше подходит для плей-офф, но есть нюанс: команда Алексея Кудашова ненамного опытнее дерзкой банды Игоря Ларионова. Убеждён, что ошибки здесь будут с обеих сторон, и мне не кажется, что «Динамо» выглядит так уж монолитнее и солиднее нижегородцев.

Дмитрий Рашевский и Адам Гуска Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Смущает, правда, тот факт, что «Торпедо» закрыло регулярку четырьмя поражениями подряд, тогда как на протяжении всего предыдущего сезона команда никогда не уступала даже в трёх матчах кряду. Неужели это тот самый спад, который от «Торпедо» ждали примерно с конца сентября? Может, и так, но у неудач нижегородцев есть конкретные причины: регулярку подопечные Игоря Ларионова заканчивали в бешеном темпе, на восточном выезде и без ряда ключевых игроков в составе.

Восстановиться физически игроки «Торпедо» должны успеть, а домашнее начало серий придаст эмоций. С травмированными же ситуация сложнее: Игорь Ларионов-младший и Сергей Гончарук только-только вышли из лазарета, а главная звезда команда Алексей Кручинин точно не поможет ей на старте плей-офф. И вот эта проблема куда важнее для «Торпедо», чем некубковый стиль.

Что касается «Динамо», то бело-голубые с переменным успехом пытаются играть в правильный хоккея от Кудашова. Чаще всего получается, хотя бывают и провальные матчи. Полагаю, что в серии будут качели в плане результата, но «Динамо» всё-таки заберёт её за счёт более сбалансированного и полного состава.

Прогноз Лукина: «Торпедо» — «Динамо» М – 3-4.