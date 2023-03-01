Голкипер «Адмирала» Серебряков дважды подряд эффектно спас от пропущенного гола
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В эти минуты в Уфе проходит первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» принимает на своём льду «Адмирал». После первого периода счёт 0:0.
В течение первой двадцатиминутки голкипер «Адмирала» Никита Серебряков дважды подряд эффектно спас от пропущенного гола. Статистика бросков 13:7 в пользу уфимцев.
В прошедшей регулярке Серебряков сыграл за «Адмирал» 50 матчей, в которых одержал 20 побед с 94,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,79. 27-летний вратарь записал на свой счёт пять «сухих матчей в сезоне.
Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта в 17:00 мск.
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