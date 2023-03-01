Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Адмирала» Серебряков дважды подряд эффектно спас от пропущенного гола

Голкипер «Адмирала» Серебряков дважды подряд эффектно спас от пропущенного гола
Комментарии

В эти минуты в Уфе проходит первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» принимает на своём льду «Адмирал». После первого периода счёт 0:0.

В течение первой двадцатиминутки голкипер «Адмирала» Никита Серебряков дважды подряд эффектно спас от пропущенного гола. Статистика бросков 13:7 в пользу уфимцев.

ВИДЕО

ВИДЕО

В прошедшей регулярке Серебряков сыграл за «Адмирал» 50 матчей, в которых одержал 20 побед с 94,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,79. 27-летний вратарь записал на свой счёт пять «сухих матчей в сезоне.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта в 17:00 мск.

Новость по теме
Кто выиграет Кубок Гагарина — 2023?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023