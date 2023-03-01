«Коламбус» официально объявил о сделке с «Лос-Анджелесом» с участием Гаврикова

«Коламбус Блю Джекетс» на своём официальном сайте объявил о сделке с «Лос-Анджелес Кингз».

Как сообщалось ранее, защитник Владислав Гавриков и вратарь Йоонас Корписало отправляются в калифорнийский клуб. В обратном направлении отправится голкипер Джонатан Куик. Также, «Коламбус» получит условный выбор в первом раунде драфта 2023 года и выбор в третьем раунде драфта 2024 года.

«Куик — двукратный обладатель Кубка Стэнли, который долгое время был выдающимся вратарём в нашей лиге, и эта сделка даёт нам драфтовый капитал, который будет ценным по мере того, как мы будем двигаться вперёд, как организация», — заявил генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен.

Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».