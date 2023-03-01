Дмитрий Куликов пропустит матч «Анахайма» с «Вашингтоном» из-за потенциального обмена

Российский защитник «Анахайм Дакс» Дмитрий Куликов не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» из-за потенциального обмена, сообщает инсайдер Дэвид Паньотта в своих социальных сетях.
Помимо Куликова. предстоящую встречу по той же причине пропустит защитник Йон Клингберг.
Куликов в нынешнем сезоне принял участие в 61 встрече в составе «Анахайм Дакс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 15 (3+12) очков.
Что касается Клингберга, то на счету 30-летнего шведского хоккеиста 50 матчей, в которых он набрал 24 (8+16) очка.
Куликов перешёл в «Анахайм» перед стартом этого сезона. Ранее он выступал за такие команды в НХЛ, как «Миннесота Уайлд», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз» и «Флорида Пантерз». Всего на счету Куликова 866 матчей в НХЛ, в которых оне набрал 213 (45+168) очков.
- 1 марта 2023
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