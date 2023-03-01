Шайба Галузина на 28-й секунде овертайма принесла «Витязю» победу над «Локомотивом»

В Ярославле завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» играл на своём льду с подмосковным «Витязем». Победу в дополнительное время со счётом 1:0 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу подмосковной команды.

В основное время команды не сумели забросить ни одной шайбы.

В дополнительное время победу «Витязю» принёс бросок Владимира Галузина с передачи Александра Яремчука.

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Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» — «Витязь» состоится в Ярославле 3 марта и начнётся в 19:30 мск.