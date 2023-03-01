«Детройт» продлил контракт с форвардом Ларкиным на восемь лет

«Детройт Ред Уингз» продлил контракт с нападающим Диланом Ларкиным на восемь лет, сообщает официальный сайт «красных крыльев». Среднегодовая зарплата игрока составит $ 8,7 млн.

26-летний Ларкин провёл в этом сезоне 59 матчей за «Ред Уингз» и входит в число лидеров команды с 22 голами (1-е место в клубе), 35 передачами (1), 57 очками (1), 11 шайбами в большинстве (1).

Дилан был выбран «Детройтом» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2014 году в первом раунде под общим 15 номером. Ларкин сыграл в 563 играх за «Детройт» и набрал 415 (169-246) очков.

«Детройт Ред Уингз» после 60 матчей набрал 64 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре команда сыграет дома с «Сиэтл Кракен» 3 марта.